KNHS College Tour met Edwin Hoogenraat: ‘Een goede basis is het begin’

De KNHS College Tour 'De weg naar succes' met bondscoach Edwin Hoogenraat vond afgelopen woensdag plaats op het Nationaal Hippische centrum. Successen zijn fantastisch, maar welke hindernissen neem je naar dit succes? Hard trainen en veel aandacht besteden aan een functionele zit. Van al deze onderdelen is een goede basis het begin, dat was rode draad van deze College Tour.

In de ring verschenen jonge paarden, combinaties op M niveau en aan het eind van de avond ging Edwin aan het werk met enkele zeer succesvolle ruiters. Veel aandacht was er voor de verschillende opleidingsfases van het paard, wat is belangrijk voor jonge paarden, welke oefeningen zijn zeer geschikt en hoe werk je naar het succes. Al met al een leerzame avond waarin natuurlijk ook is terugblikt op de mooie successen van afgelopen zomer.

Vertrouwen

Voordat er wordt gesprongen moet er een bepaalde basis zijn waar vanuit je kan gaan werken. Hierbij ligt de focus op het ontspannen en aan de hulpen zijn van het paard. Door middel van grondbalken, cavaletti’s en overgangen rijden werd deze basis getest. Een belangrijk onderdeel van deze basis volgens Edwin, was het rijden met rust en het opvangen met een zachte hand. Voor zowel ruiter als paard is het vertrouwen een groot onderdeel van de basis.

Ook als er iets mis gaat in het rijden van je parcours is deze basis en het vertrouwen tussen ruiter en paard van essentieel belang volgens Edwin. ”Er kan altijd iets mis gaan of er kan een miscommunicatie ontstaan, maar als er een goede basis en goed vertrouwen is kan je daar altijd op terugvallen.”

Bron: Horses.nl/ KNHS