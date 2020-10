KNHS Topsport Jeugdcompetitie 2021 in de startblokken

In deze door de coronapandemie onzekere tijd, kijkt de KNHS graag vooruit. Als de omstandigheden het toelaten zal in 2021 de KNHS Topsport Jeugdcompetitie verreden worden. Deze jeugdcompetitie voor de beste springruiters staat op de wedstrijdkalender in de eerste maanden van het komende jaar.

De KNHS Topsport Jeugdcompetitie bestaat voor 2021 uit vijf wedstrijden en een finale. Het tweede weekend van januari is de aftrap in Utrecht, daarna volgt een wedstrijd in Bunschoten op 31 januari 2021. Na deze start volgen wedstrijden in Exloo en Lichtenvoorde, de exacte datum hiervan is echter nog niet bekend. De laatste competitiewedstrijd is op 6 maart in Kronenberg.

Finale op Indoor Brabant

De finale van de springcompetitie voor Ponyruiters, Children, Junioren en Young Riders is gepland op zaterdag 13 maart tijdens The Dutch Masters-Indoor Brabant Horse Show in ‘s-Hertogenbosch. De KNHS Topsport Jeugdcompetitie 2021 wordt net als het afgelopen seizoen mogelijk gemaakt door Sjef Janssen Beheer BV & Morssinkhof-Rymoplast.

Editie 2020

De finale van de KNHS Topsport Jeugdcompetitie 2020 vond begin augustus plaats tijdens het NK voor springruiters in Kronenberg. Vincent Dings (Young Riders), Skye Morssinkhof (Junioren), Yfke Priem (Children) en Myla van Andel (Pony’s) werden daar gehuldigd als winnaars. De finale stond aanvankelijk in maart gepland tijdens The Dutch Masters-Indoor Brabant Horse Show in ’s-Hertogenbosch, maar kon toen door de corona-uitbraak helaas niet doorgaan.

Ontwikkeling en doorstroming

De KNHS Topsport Jeugdcompetitie heeft als belangrijkste doel de promotie, ontwikkeling en doorstroming van de springsport bij de Young Riders, Junioren, Children en Pony’s. Door deze (competitie)wedstrijden kunnen de (kader)combinaties zich voorbereiden op de internationale sport. De competitiewedstrijden worden verreden op representatieve wedstrijden en zullen een progressief karakter hebben. Dit houdt in dat de wedstrijden, in overleg met de bondscoach en de parcoursbouwer, technischer en zwaarder gebouwd zullen worden richting de finale.

Bron: Persbericht KNHS