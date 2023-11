Kristy Snepvangers: ‘Ik ben bloedfanatiek, tot het irritante toe’

"Het is hard werken, maar daar heb ik ook profijt van. Ik heb hele leuke paarden op dit moment. Bijna alle paarden op stal zijn eigen fok van mijn opa. Met vier paarden rijd ik internationaal en die zijn allen eigen fok. Heel bijzonder en ook heel leuk, omdat ik ze dus van veulen af aan ken en zij mij", vertelt Kristy Snepvangers in een interview met CHIO Rotterdam. Kristy is van jongs af aan actief in de eventing- en springsport. Daarnaast is ze influencer, onderneemster en nog veel meer.

Kristy Snepvangers is negentien jaar en woont in Bergen op Zoom. Ze is van jongs af aan al actief in de eventing- en springsport. Dit wijdt ze aan haar moeder en opa. Haar opa fokt ieder jaar zes à zeven veulens. Toen ze acht was, werd ze echt fanatiek en al op haar dertiende reed ze haar eerste EK bij de pony’s. Toen ze eenmaal aan zo’n kampioenschap geproefd had, wist ze precies wat ze wilde: naar de top. Via het EK Junioren reed ze afgelopen jaar haar eerste EK bij de Young Riders. Naast de paardensport is Kristy Snepvangers ondernemer. Ze heeft haar eigen bedrijf in leuke, eigentijdse paardensportartikelen en is influencer. Ze heeft meer dan 55.000 Instagram volgers en is actief op Facebook, Instagram en YouTube. We vergeten het bijna, maar ze zit ook nog op school. Kristy volgt een sportmarketing opleiding op het Johan Cruijff College in Eindhoven.

Vet interessant

“Pittig allemaal bij elkaar, maar ik vind deze opleiding heel belangrijk, zeker in combinatie met mijn eigen bedrijf. Ik krijg op deze manier een goede begeleiding en vind het ook gewoon vet interessant”, vertelt Kristy. Ze gaat twee halve en één hele dag in de week naar school en haar moeder is ondertussen fulltime op stal werkzaam.

Acht wedstrijdpaarden

Na bovenstaande aangehoord te hebben, rijst de vraag, houdt Kristy dit allemaal wel vol? “Ja hoor. Heel goed zelfs. Het is hard werken, maar daar heb ik ook profijt van. Ik heb hele leuke paarden op dit moment. Bijna alle paarden op stal zijn eigen fok van mijn opa. Twee paarden zijn sponsorpaarden. Met vier paarden rijd ik internationaal en die zijn allen eigen fok. Heel bijzonder en ook heel leuk, omdat ik ze dus van veulen af aan ken en zij mij. Momenteel heb ik acht wedstrijdpaarden en dat is eigenlijk wel teveel, er moet iets weg. Overigens zijn drie van die acht nog jong en die hoeven nog niet iedere dag getraind te worden. Mijn stalruiter en moeder trainen de paarden dressuurmatig voor mij mee.”

Droomweek

“Ik kwam al jaren als publiek op het CHIO en al bij de eerste keer vond ik dat waanzinnig. Maar zelf rijden is nog veel mooier weet ik sinds afgelopen juni. Het was een droomweek! Je eigen paarden mee hebben en op stal staan, de persaandacht, het vele publiek, het was echt overweldigend. Ik heb al veel internationale concoursen gereden, maar een concours met de allure van Rotterdam had ik misschien wel iets onderschat. Ik vond het echt heel bijzonder. De sfeer, de gezelligheid, alles was gewoon leuk.”

Iets stressvol

“Ik had Rotterdam wel in mijn agenda staan, maar wist tot de dag ervoor niet dat ik mocht starten. Daarom had ik geen tijd om me heel goed voor te bereiden, het was wel iets stressvol. Maar dat kwam snel goed. Met het baan verkennen eigenlijk al. Het was zowel voor mij als voor mijn paard de eerste keer in zo’n imponerende arena. Echter mijn paard voelde meteen relaxed en dat voelde zo fijn, dat was een heerlijk moment. Toen kwam ook pas echt het besef dat ik mocht rijden op het CHIO Rotterdam. Ik keek om me heen en bedacht me dat dit toch wel bizar was, dat ík hier mocht starten. Ik nam me toen voor om te gaan genieten van alles, alleen al het feit dat ik mocht rijden was al geweldig.”

Kers op de taart

“De spreekwoordelijke kers op de taart was natuurlijk dat ik mijn laatste proef won. Ik liep het parcours met mijn coach, zag de laatste lijn en bedacht me dat ik daar met mijn zeer groot galopperende paard wel een galopsprong minder zou kunnen maken. Niemand deed het, maar onze ervaring uit de eventing kwam hier goed van pas. We gingen ervoor en het lukte.”

Ultieme droom

“Langzaam presteren steeds meer topruiters presenteren zowel op internationaal spring als eventing niveau. Mijn grote voorbeeld Michael Yung, hij doet mee op hoogste niveau in beide disciplines. Dit is ook mijn ultieme droom!”

Geblokt in agenda

“Zoals gezegd, ik heb een droomweek gehad. Ik hoop echt dat ik volgend jaar weer van de partij mag zijn. Het weekend van het CHIO 2024 staat dan ook al geblokt in mijn agenda. Het thema van dat jaar ‘Jump into the Future’ vind ik ook heel mooi en bij mij passen. Ik kijk op tegen de grote namen in de springsport en wil zelf ook graag zover mogelijk komen. Dat bereik je door steeds kleine stapjes voorwaarts te maken. Op een wedstrijd als het CHIO Rotterdam leer je zoveel, daar maak je meerdere stapjes, daar kun je niet tegenop trainen. Dit zijn echt de stappen die je nodig hebt om hogerop te komen. Eigenlijk vind ik het wel bijzonder dat een concours als Rotterdam twee sterren ruiters de kans geeft en dat waardeer ik echt enorm.”

Verhaal apart

“Ik zei het al, ik ben druk. Mijn agenda plannen is dan ook een verhaal apart en dat doe ik samen met mijn moeder. Eerst plan ik de wedstrijden die ik wil rijden. Daarna worden mijn tentamens voor school genoteerd. Mijn trainingen zijn het volgende punt. Tenslotte plan ik tijd voor sociale media, interviews, fotoshoots, afspraken met sponsoren en tijd om nieuwe producten te ontwikkelen. Tot eind januari ben ik wat minder druk. Daarna begint mijn stage. Eind december rijd ik Mechelen, mijn eerste grote wedstrijd voor mijn fans in België en eind januari Jumping Amsterdam. Eind maart begint het eventingseizoen weer en ga ik me richten op het EK Young Riders in Polen.”

Feestbeest

Heeft Kristy naast de paarden, haar bedrijf en haar school nog tijd voor andere dingen? Ze moet even denken, maar haar agenda blijkt met alles wat ze al verteld heeft nog steeds niet helemaal vol te staan. “Als ik een weekend geen wedstrijd heb, ga ik graag uit met vriendinnen. Ik ben een feestbeest en ben dol op bijvoorbeeld schuurfeesten en de Zwarte Cross. Ook doe ik twee keer per week aan krachttraining. Dat heb ik nodig voor de cross van de eventing, dat is echt heel intensief en daarvoor moet je goed fit zijn. Ik doe dat met een groepje andere sporters die eigenlijk sterker zijn dan ik en daar word ik heel fanatiek zijn. Ik ben namelijk bloedfanatiek en wil altijd winnen, zelfs bij spelletjes. Tot het irritante toe moet ik toegeven …….. Tenslotte vind ik de schaatssport en wielrensport leuk en die takken van sport volg ik dan ook graag.”

Zenuwen onder controle

Kristy is met haar negentien jaar nog jong, maar lijkt rustig en zelfverzekerd. Kent ze geen zenuwen of heeft ze deze zo goed onder controle? “Ik heb ze onder controle door mijn ervaring. Het eerste EK dat ik reed bij de pony’s moest ik bijna overgeven van de stress, maar na mijn vijfde EK heb ik dat niet meer. Ik laat mezelf niet gek maken en denk aan het plan dat ik heb voor mijn paard en mij. Bovendien ken ik de paarden die ik rijd, op de twee sponsorpaarden na, allemaal van jongs af aan en heb ze zelf leren springen. We zijn begonnen met een balkje tegen de bakrand voor de aanleuning en zijn steeds een stapje verder gegaan. Kleine stapjes, vooral niet te snel omhoog.”

