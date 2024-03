KWPN-hengst Graziano van Micky Morssinkhof overleden

Micky Morssinkhof heeft afscheid moeten nemen van haar toppaard Graziano. In 2018 won ze met de dertienjarige Baltic VDL-zoon de Blom's Hengstencompetitie klasse Z. "Door een zeer ongelukkige val in de warming up brak Graziano zijn elleboog en moest hij geopereerd worden. De operatie ging goed, maar met het opstaan brak de plaat. Toen hebben we moeten besluiten om hem te laten gaan", zo schrijft Morssinkhof op Instagram.

Graziano werd vierde in de Kampioenskeuring van de KWPN hengstenkeuring in Den Bosch. In het verrichtingsonderzoek slaagde hij met een totaal score van 77,5 punten, waarbij hij een 8 kreeg voor zijn houding & balans, galop, techniek en vermogen. In het najaar van 2017 nam Morssinkhof de teugels van de KWPN-goedgekeurde hengst over van Steven Veldhuis, waarna hij zich succesvol verder ontwikkelde in de sport tot hoger niveau.

Bron: Horses.nl/Instagram