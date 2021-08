KWPN-hengst Haynes verkocht

De door Jan Greve en Arie Hoogendoorn gefokte Haynes GH (Carambole x Stakkato) is verkocht. Zijn amazone Barbara Schreuder maakte dat nieuws bekend. "Vandaag hebben we onze vriend Haynes gedag gezegd. Hij is vandaag opgehaald voor zijn vlucht." Het is nog niet bekend wie de nieuwe eigenaar van de negenjarige hengst is.

Haynes GH was in eigendom van Greve, diens zoon Willem en Hoogendoorn. De hengst was onder Steven Veldhuis zeer succesvol in de hengstencompetitie en maakte in mei ’19 zijn internationale debuut. Dit jaar startte Barbara Schreuder de hengst in een paar proeven op het Italiaanse CSI2* Busto Arsizio.

Bron: FB/Horses.nl