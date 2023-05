KWPN-hengst Heart Touch verkocht naar China

De goedgekeurde KWPN-hengst Heart Touch (Untouched x Vingino, fokkers Willem van Hoof en Yvonne Copal) is verkocht naar China. De elfjarige hengst vervolgt zijn carrière op nationaal niveau onder het zadel van een jeugdamazone.

Heart Touch werd tot internationaal 1,45m-niveau uitgebracht door onder andere Piergiorgio Bucci, Michael Greeve en Logan Fiechter. Hij is door De Gerdine Hoeve naar China verkocht. Daarvoor was hij in bezit van de familie Boekee.

Van Heart Touch zijn bij het AES vier zonen goedgekeurd, dit zijn Magic Mike (mv. Verdi) en Mercurius VI S (mv. Verdi), Heart Getric van Beek (mv. Hos d’O) en Mercurius II S (mv. MTF Starpower).

