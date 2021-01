KWPN-hengst Inaico VDL naar Jur Vrieling

Jur Vrieling heeft een nieuw paard onder het zadel. Dat is de achtjarige Inaico VDL (Indoctro x Baloubet du Rouet). De BWP-gefokte hengst is goedgekeurd bij het KWPN en Hannover. De topruiter is blij met zijn nieuwe troef: "Super dat ik deze geweldige hengst mag rijden."

Inaico doorliep met goed gevolg het KWPN verrichtingsonderzoek in het voorjaar van 2016. Hij werd ingeschreven met 83,5 punten met 8,5-en voor galop, reflexen, vermogen, rijdbaarheid en aanleg als springpaard.

Volle broer Hello M’ Lady

Vervolgens deed de door J. Aegten uit Bocholt gefokte hengst goede zaken in de hengstencompetitie en ook in de Blom Cup sprong hij onder Alex David Will naar aansprekende resultaten. Nu is het dus de beurt aan Vrieling om de volle broer van Scott Brash’ topmerrie Hello M’ Lady uit te brengen.

