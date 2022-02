KWPN-hengst Indian Gold naar Ida Selin

De KWPN-goedgekeurde hengst Indian Gold (Cassini Gold x Germus R) is verkocht aan de Zweedse amazone Ida Selin. De schimmel was vorig jaar onder het zadel van Eric van der Vleuten actief op CSI2* 1,45m-niveau. Daarvoor werd hij uitgebracht door Rodrigo Giesteira Almeida. Zijn eerste internationale wedstrijden liep Indian Gold met Kim Emmen.

Selin bracht Indian Gold, die in 2016 als verrichtingskampioen werd goedgekeurd, afgelopen week voor het eerst internationaal aan de start. In Vejer de la Frontera liep de hengst drie dagen op rij foutloos in de CSI4* 1,30m en 1,35m.

Bron: Horses.nl/FB Springstal van der Vleuten