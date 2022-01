KWPN-hengst Jerommeke SB onverwachts overleden

De bij het KWPN en AES goedgekeurde hengst Jerommeke SB (Berlin x London) is overleden. De schimmelhengst van fokker Harm Hartlief werd afgelopen najaar deels naar de Verenigde Staten verkocht. Lang heeft Spencer Smith niet kunnen genieten van de hengst. Mede-eigenaar Marthijs Brouwer meldt dat hij moest worden geopereerd aan een zakbreuk. "Ze waren er snel bij, maar toch mocht het niet baten. Enorm jammer!" Jerommeke is slechts acht jaar oud geworden.

Jerommeke kwam in 2014 op de Veulenveiling Prinsjesdag voor 22.000 euro in handen van Ab de Lange. Vervolgens werd hij op 2,5-jarige leeftijd bij het AES goedgekeurd. De hengst genoot de eerste jaren van zijn opleiding onder het zadel van Jurjan Bloem, totdat hij in 2019 werd aangeschaft door Stal Brouwer en Stal de Weaver. Toen nam Rob Schipper de verdere opleiding van Jerommeke voor zijn rekening.

Goedkeuring en verkoop

Jerommeke werd via de Blom Cup 2019 aangewezen voor het KWPN Verrichtingsonderzoek en verdiende later dat jaar zijn dekbrevet. Vorig jaar sprong hij een aantal internationale wedstrijden, alvorens hij in oktober werd verkocht naar de Verenigde Staten. Daar zou Global Champions Tour-ruiter Spencer Smith hem gaan rijden.

