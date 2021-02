KWPN-hengst Mindset ES naar Jarno van Erp

De KWPN-goedgekeurde premiehengst Mindset ES (Aganix du Seigneur x Kannan) van Egbert Schep vervolgt zijn opleiding bij Jarno van Erp. De hengst werd afgelopen najaar met 83,5 punten bij het KWPN ingeschreven.

“Bij Jarno is Mindset ES in goede handen en de combinatie met het dekstation van zijn vader maakt het voor ons ideaal. We hebben hoge verwachtingen van deze vierjarige hengst voor zowel sport als fokkerij. Op deze manier kan dat mooi gecombineerd worden. Daar komt bij dat de jeugd de toekomst heeft en dat stimuleren we graag”, aldus Marijke Miltenburg.

Bron: Persbericht