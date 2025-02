KWPN’er Lucifer verkocht aan Mimi Gochman

Bertram Allen vormde pas sinds kort een combinatie met de KWPN'er Lucifer (Akarad Hero Z x Darco), nu beter bekend onder de naam Lumiere BH, maar inmiddels is de negenjarige ruin alweer doorverkocht. De rijzende ster van Amerika, de 21-jarige Mimi Gochman, zal de teugels over gaan nemen.

De door R. Kappert gefokte Lucifer werd sinds januari 2023 door Hendrik-Jan Schuttert uitgebracht in de internationale sport. De combinatie behaalde onder andere topklasseringen in Kronenberg, Kessel en Eindhoven. Daarnaast sprongen ze afgelopen september nog naar een fraaie vijfde plaats in de GP-kwalificatie van Donaueschingen, tevens hun eerste 1,50 m., voordat Lucifer in november verkocht werd aan Bertram Allen.

Onder Allen liep de KWPN-ruin enkele internationale wedstrijden tot 1,50m.-niveau met als hoogtepunt de tweede plaats in de 1,45m. Grote Prijs van Lier.

