Larado O met 9,5 voor vermogen naar winst in Oirschot

De driejarige Larado O was vrijdagavond de beste in zijn leeftijdsrubriek in Vrijspringen Oirschot en ging er met 44,5 punten met de zege vandoor. De Grandorado TN-zoon kreeg maar liefst een 9,5 voor vermogen. Bij de vierjarigen was de winst voor Kandonja S.

Rob Ehrens was de jury op deze negende editie van het evenement op Manege ’t Vierspan in Oirschot en hij kreeg ruim vijftig jonge paarden in de baan.

Larado O

“Een paard voor de toekomst”, roemde Ehrens de Grandorado-zoon Larado O van Peter Oosterbosch. “Een groot, compleet paard met heel veel vermogen. Daarnaast beschikt hij over snelle reflexen en schakelt hij goed op de sprong. Een paard dat veel potentie heeft voor de toekomst”, luidde het commentaar verder.

Driejarigen

Bij de driejarigen kwamen de beste vijf paarden boven de 43 punten uit, maar alleen Larado O kreeg meer dan 44 punten. Naast de 9,5 voor zijn vermogen kreeg hij een 8,5 voor zijn techniek en een 8,5 voor zijn reflexen en een 8 voor de algemene indruk. De Elvis ter Putte-zoon Lover Boy SVO van Stal van Ooijen kreeg 43,9 punten van Ehrens en werd daarmee tweede. Lover Boy scoorde een 9 voor zijn vermogen, een 8,5 voor techniek, een 8 voor afdruk en een 9,2 voor de algemene indruk. “Een paard dat heel makkelijk hoge hindernissen springt, scherp en met snelle reflexen”, aldus Ehrens.

Top drie

Hij werd op de voet gevolgd door Fantasia vd Vrombautshoeve Z van Bart van Hoven. Deze dochter van Flamenco de Semilly, die werd gefokt door Stal Boelens, kreeg 43,8 punten. Fantasia blonk eveneens uit in haar vermogen waarvoor zij een 9 ontving. “Dit paard beschikt over veel kwaliteit, schakelt heel makkelijk, is voorzichtig en snel van de grond. De nummer twee en drie zijn twee totaal verschillende paarden ten opzichte van de winnaar. De winnaar toonde heel veel vermogen maar de andere twee deden zeker niet onder als we naar atletisch vermogen kijken”, besloot Ehrens na afloop van de rubriek.

Vierjarigen

In de rubriek voor de vierjarigen kreeg Ehrens veertien paarden in de baan. Kandonja S van Sindy van Kruisselbergen kreeg de hoogste punten. De Fandango HX-dochter, die werd gefokt door J. Smets kreeg 41,7 punten en stond daarmee een punt los van de rest. “Een heel patent springend paard, ze is snel in het voorbeen en springt heel makkelijk en simpel. Dat atletisch vermogen is belangrijk in een springpaard”, luidde het commentaar van Ehrens.

Kilroy van de Wolfsakker (v. Casago) van fokker/eigenaar Mirjam van der Kloet volgde op plek twee met 40,7 punten. De top drie werd verder compleet gemaakt door de Harley VDL-zoon Kobalt van fokker/eigenaar Mevr. Van de LandeVan den Berg met precies 40 punten.

Uitslag driejarigen

Uitslag vierjarigen

Bron: Horses.nl/Persbericht