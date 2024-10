Lars Kersten: ‘Concoursen zijn mooi maar werken met paarden blijft het allermooiste’

Hij is 24 jaar en woont in Egchel, is geboren in het ziekenhuis in Venlo als de helft van een tweeling. Zijn broer Niels scheelt twaalf minuten met hem. Samen hebben ze drie halfzussen en een halfbroer. Zijn vader heeft inmiddels dertien kleinkinderen waarvan drie meiden tot groot plezier van de familie al ponyrijden. Ondanks dat zijn ouders hem helemaal vrij laten in zijn keuze, weet hij al geruime tijd dat hij het ouderlijk bedrijf graag over wil nemen. Aan het woord is Lars Kersten, die in een interview met CHIO Rotterdam openhartig vertelt over zijn jeugd, mooiste prestaties en toekomstplannen.

Het paardenbedrijf van hun ouders, waar Niels en Lars inmiddels deel van uitmaken, bestaat naast de sporttak uit een kleinschalige fokkerij, een handelsstal, trainingsstal en er wordt veel les gegeven. Dit laatste vooral door vader Pieter Kersten.

Als vierjarige met Shetje

Lars Kersten: “Toen ik vier jaar was, kwam er een heel lief en braaf Shetje waar ik op ging zitten. Vervolgens gingen ik op een manege rijden, maar al toen ik een jaar of zeven was, kwam de eerste eigen pony waarmee ik op concours ging. Mijn broer volgde een paar jaar later. Als jonge ruiter was ik vooral een stijlruiter. Mijn vader was erg van de basis en ik hoefde nog niet zo snel.”

Hoog op wensenlijstje

“Drie jaar geleden reed ik voor de eerste keer in Rotterdam. Dat was ook de eerste keer dat ik op het CHIO was en het werd meteen een hele goede ervaring. Het was namelijk mijn eerste vijf sterren concours en meteen reed ik dubbel nul in de Grote Prijs. Uiteindelijk werd ik zesde of zevende. Er waren veel bekenden en vanaf die keer voelde het ondanks dat ik uit Limburg kom toch als mijn thuisconcours. Dat Rotterdam de landenwedstrijd heeft, vind ik extra speciaal. Een landenwedstrijd is altijd mooi, maar voor eigen publiek extra. Bij ieder concours denk je wel ergens aan, ieder evenement heeft iets speciaals en in Rotterdam is dat die landenwedstrijd. Helaas heb ik die in eigen land nog nooit gereden en dat staat dan ook hoog op mijn wensenlijstje.”

Grote eer

“In Rotterdam heb ik die LLN dus nog niet gereden, maar de finale wel. Volledig onverwacht overigens. Als je mij begin van dit jaar Barcelona genoemd had, had ik je vreemd aangekeken. Mijn eerste wedstrijd met TeamNL reed ik met Funky Fred Marienshof Z in Aken dit jaar, een leuke wedstrijd om mee te beginnen”, vervolgt Kersten lachend. “Vervolgens mocht ik naar Hickstead waar we tweede werden met het team. Ook heb ik nog Brussel gereden waar ik ook dubbel nul was. Daarna kwam Jos Lansink snel naar me toe om mijn plek voor Barcelona toe te zeggen. Dat was natuurlijk een grote eer en als je dan ook nog foutloos blijft in de eerste manche is dat geweldig. Ook het eindresultaat, tweede, was super. Natuurlijk hadden we graag gewonnen, maar we hebben tot en met de laatste ruiter om de winst gestreden en vooraf hadden we hiervoor getekend.”

Makkelijker gezegd

“Als jonge jongen roep je natuurlijk altijd dat je ooit op de Olympische Spelen wilt rijden. Dat wil ik nog steeds, maar ik heb meer dromen. Ik wil op het hoogste niveau mee kunnen doen, niet alleen op de Spelen, maar op alle grote concoursen. Daarnaast wil ik het bedrijf van mijn ouders succesvol voort kunnen zetten samen met mijn broer. Over die grote concoursen waar ik graag wil rijden, daar wil ik natuurlijk graag Grote Prijzen winnen. Aken en Rotterdam bijvoorbeeld. Dit is echter makkelijker gezegd dan gedaan en ik zal ook best eens een stapje terug moeten doen.”

Mooiste herinnering

“Mijn mooiste herinnering tot nu toe is mijn overwinning in de Wereldbeker in Gotenburg. Dat was met Hallilea. Dit was op meerdere fronten speciaal. Het was mijn eerste winst in een Wereldbeker, maar ook met een door mijn ouders gefokt paard. Het hele proces hebben we zelf gedaan en mijn beide ouders waren in Gotenburg aanwezig. Het gebeurt niet snel, maar dit deed mijn vader echt wat. We hadden dit nooit verwacht, zo speciaal om dit samen te beleven.”

Lars Kersten en Hallilea in de ereronde. Copyright ©FEI/Kim C Lundin

Voorbeeld

“Mijn voorbeeld was Marcus Ehning. Zijn manier van rijden, zo lang al met zo veel verschillende paarden op het hoogste niveau, zijn rijstijl, hij is voor mij een echte paardenman.”

Voetbal en countrymuziek

Over echte paardenman gesproken, Lars Kersten lijkt er ook zo één. Maar hij heeft ook leven naast de paarden. “Ik ben een echte sportliefhebber. Ik volg veel, vooral voetbal wat ik vroeger zelf ook deed. Toen ik twaalf jaar was, moest ik echter een keuze maken, omdat zowel concoursen als voetbalwedstrijden in het weekend plaatsvonden. Maar ik volg het nog wel. Zo ben ik fan van Liverpool en nog niet zo heel lang geleden ben ik daar met onder andere Willem Greve en Leon Thijssen naar een wedstrijd gaan kijken. Ik ben absoluut niet technisch en handig. Klussen of iets met computers moet je mij niet vragen. Ik houd wel erg van muziek, countrymuziek vooral. Morgan Wallen en Luke Combs zijn favorieten van me en van de eerste heb ik onlangs zelfs een concert bezocht. Hij was in Amsterdam, heel bijzonder.”

Bovenaan lijst

Over zijn favoriete concoursen hoeft Lars Kersten niet na te denken. “Aken staat helemaal bovenaan mijn lijst. Als je daar op donderdagavond de ring in rijdt om de landenwedstrijd te rijden, sprookjesachtig is dat. In Nederland wil ik Rotterdam en Den Bosch noemen. Ik heb altijd gezegd dat ik heel graag Spruce Meadows eens zou willen rijden, maar ik denk niet dat Aken te overtreffen is.”

Allermooist

“Uiteindelijk zijn al die concoursen mooi, maar werken met de paarden blijft het allermooiste. Dat is de basis van alles en de band die je daarmee met je paard creëert, daar doe je het uiteindelijk allemaal voor.”

Bron: CHIO Rotterdam