Lars Kerstens Wereldbeker GP-winnares Hallilea verkocht

Het was met de door zijn vader gefokte schimmelmerrie Hallilea (v. Zirocco blue VDL) waarmee Lars Kersten zijn eerste vijfsterren Grote Prijs won afgelopen februari in de Wereldbekerwedstrijd van Gotenburg. Op social media laat Kersten vandaag weten dat de twaalfjarige merrie verkocht is naar Amerika. "Het is een emotioneel afscheid van ons eigen fokproduct Hallilea. Ze heeft ons zoveel fantastische momenten bezorgd en we hopen dat ze hetzelfde zal doen voor haar nieuwe ruiter."