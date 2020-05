Laura Kraut: ‘Ik geef niet zomaar op’

Laura Kraut won Olympisch teamgoud, FEI Nations Cup-overwinningen en talloze internationale zeges. Achter dat succes staat een gedreven amazone. "Ik geef niet zomaar op. Of het nou gaat om wedstrijden, het trainen van mijn paarden of leerlingen of een doel dat ik mezelf heb opgelegd. Ik zou pas onder extreme omstandigheden opgeven."

De Amerikaanse amazone kreeg dat doorzettingsvermogen met de paplepel ingegoten. “Toen ik opgroeide bestond er niet zoiets als iets niet gedaan krijgen. Of het nou om school ging of paardrijden, of zelfs het schoonmaken van huis, als we iets moesten doen, deden we dat.”

Meisje met een paard

De amazone en haar zus Mary Elizabeth Kent leerden op jonge leeftijd al passie en volharding kennen. Vandaag de dag werken de zussen nog altijd succesvol samen. “Ze runt alles. Ik ben eigenlijk gewoon een meisje met een paard en dat is alles. Ik had dit alles nooit kunnen bereiken zonder het team dat ik heb.”

De beste mensen

Over haar team vervolgt Kraut: “Ze helpen me gefocust te blijven op wat ik doe. Ik heb een aantal van de beste mensen gehad en die heb ik nog steeds. Ze leveren fantastisch werk en zijn toegewijd. Zonder hen heb ik niets.”

Schat aan kennis

Kraut werkt al jarenlang samen met Olympisch kampioen Nick Skelton. “Ik denk dat de schoonheid van onze sport en waarschijnlijk elke gang van zaken in het leven, sport of wat dan ook – gaat om kennis vergaren van andere mensen. Nick heeft een schat aan kennis en ik blijf iedere dag van hem leren.”

Gezonde competitie

“Ik prijs Nick erom dat hij voor gezonde competitie zorgt. Hij is nu wellicht met pensioen, maar toen we tegen elkaar streden, gingen we beiden de ring in met het doel winnen. Maar als hij of ik niet wonnen, was er nooit sprake van leedvermaak of gepruts. Hij was het soort persoon dat – of hij nou had gewonnen of niet – de ring uitkwam en 10 minuten doorging naar de volgende rit.”

Familie

Naast haar liefde voor de paarden, is Kraut ook liefhebbend moeder. Ze ondersteund haar zoon Bobby volop in zijn rijden en in zijn academische carrière. “Hij was zes of zeven jaar toen ik tegen hem zei: ‘Luister, je leert om te lezen, je gaat leren rekenen en je gaat leren schrijven. En je gaat leren rijden, want dat is wat je familie doet.”

Geen passie

Bobby begon vroeg in zijn tienerjaren met wedstrijden rijden. “Hij vond het altijd wel leuk, maar het was nooit echt zijn passie. We hebben een goed gesprek gehad en daaruit kwam naar voren dat als hij het niet wilde doen, dat ook prima was en dat het nooit een probleem zou zijn.” Bobby bleef rijden tot hij naar Boston College ging.

