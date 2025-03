Laura Kraut: ‘Ondanks mijn leeftijd heb ik nog wel dromen’

Afgelopen weekend leverde zij nog een fundamentele bijdrage aan de overwinning van het Amerikaanse team in de Longines League of Nations in Ocala en een groot deel van het jaar woont ze in Nederland. En dat bevalt haar heel goed. Je zou het haar niet geven, absoluut niet zelfs, maar dit jaar tikt de topamazone de 60 jaren aan. “Ik ben moeder en grootmoeder en dat is een hele grote hobby van me waar ik zoveel mogelijk tijd in steek", vertelt Laura Kraut in de serie 'Toppers over 76 jaar CHIO'.

Ze nam reeds vier keer deel aan de Olympische Spelen, in 2000, 2008, 2021 en 2024. In 2008 won ze in Hong Kong de gouden medaille in de landenwedstrijd. Twee jaar eerder had ze met de Amerikaanse ploeg in het Duitse Aken de zilveren medaille op de Wereldruiterspelen behaald. In augustus 2021 maakte ze deel uit van de equipe die de Verenigde Staten op de Spelen in Tokio vertegenwoordigde. Bij die landenwedstrijd wonnen ze een zilveren medaille. Net geen goud, alle ruiters bleven foutloos maar was Zweden een seconde sneller. Ook in Parijs was er Olympisch teamzilver.

Laura Kraut met Baloutinue in Parijs. Foto: Arnd Bronkhorst / www.arnd.nl

NC-debuut in Rotterdam

Ruim dertig jaar geleden reed Kraut voor het eerst op CHIO Rotterdam. “Dat was in 1992, na de Olympische Spelen in Barcelona waar ik reserve was. Rotterdam was mijn eerste Nations Cup, ik had nog nooit eerder voor het team gereden. Vanwege een ernstig virus moesten we 60 dagen in Europa blijven en daarom reden we onder andere Rotterdam. We werden tweede met het team en ik was een keer foutloos en had in de andere manche een balk. Inmiddels heb ik minstens vijftien misschien wel twintig keer in Rotterdam gereden. Ik kom naar Rotterdam als het even kan, het is één van mijn favoriete concoursen. Alleen al het ritje van de stallen naar het hoofdterrein door het bos, heerlijk, rustgevend zelfs.”

Hendrix-fokproduct

“Ik heb veel mooie herinneringen aan Rotterdam, maar mijn allermooiste is toch wel mijn winst in de Grote Prijs van 2007 met Anthem. Extra bijzonder hieraan is dat dit paard Nederlands gefokt is, zelfs door vrienden van ons: Paul en Emile Hendrix. Ook voor hen was dit een geweldig moment. Ook dit jaar hoop ik weer van de partij te zijn. De Verenigde Staten willen sowieso een team brengen, maar ik weet niet wie daar in zitten en of ik een paard in vorm heb tegen die tijd. Maar ik wil heel graag en ga mijn best doen.”

Laura Kraut met Baloutinue in Rotterdam. Foto: Arnd Bronkhorst / www.arnd.nl

Wonen in Nederland

“Voor degenen die het niet weten, wij wonen tegenwoordig ongeveer acht maanden van het jaar in Nederland. We hadden een mooie plek in Groot-Brittannië, maar door de Brexit werd dat heel moeilijk en kostbaar. Logistiek was het handiger om te verhuizen naar het vaste land van Europa en het werd dus Nederland. Ik houd van de lifestyle hier, die is heel paardenminded. Overigens ben ik hier meestal alleen in het begin van de week, de meeste weekenden ben ik op concours. Extra leuk aan het leven waar we nu wonen is dat we slechts op een kwartier van onze eerder genoemde vrienden, de familie Hendrix wonen.”

Longines League of Nations

“Natuurlijk kom ik nog wel in de USA. Over de Longines League of Nations gesproken, ik houd van Ocala en haar faciliteiten, het is daar ongelooflijk mooi. Het is nog te vroeg om te zeggen of de Longines League of Nations een succes wordt, maar Ocala en Rotterdam vind ik geweldig.”

Moeder en oma

Laura Kraut wordt gevraagd naar haar leven buiten de paarden. “Ik ben moeder en grootmoeder en dat is een hele grote hobby van me waar ik zoveel mogelijk tijd in steek. Mijn zoon is 25 en mijn kleinkinderen zijn twee jaar en zes maanden. Daarnaast ga ik als ik op concours ben indien mogelijk ook altijd even de stad in. Zo ken ik inmiddels behoorlijk wat delen van Rotterdam. We gaan vooral ’s avonds op pad en zoeken dan graag een leuk en goed restaurant op.”

Dromen

“Overigens heb ik ondanks mijn leeftijd nog wel dromen. Die moet je altijd houden. Tot nu toe was het hoogtepunt uit mijn leven in de paarden het winnen van de gouden teammedaille op de Olympische Spelen in Hong Kong, maar ik zou graag nog wat mooie Grote Prijzen winnen, die van Rotterdam bijvoorbeeld.”

Laura Kraut met Cedric in Hong Kong. Foto: Charles Mann / www.arnd.nl

Bron: CHIO