Lennard de Boer binnenkort naar KvK

Springruiter Lennard de Boer liet eind januari weten op zoek te zijn naar een nieuwe uitdaging. Nu is de kogel door de kerk: De Boer begint per 1 mei voor zichzelf in De Wijk.

Na vier jaar bij Marcel de Boer ging Lennard in april vorig jaar aan de slag bij BGW Stables. De reden voor het aankondigen van zijn vertrek was dat hij zich meer wilde gaan toeleggen op het hogere werk. In de praktijk bleek het lastig een plek te vinden waar die mogelijkheden zich voordoen. De Boer: “Zodoende heb ik besloten voor mezelf te beginnen. Sportief gezien betekent het ongetwijfeld een stapje terug, maar ik vind het ook mooi om nu iets voor mezelf op te bouwen en mijn eigen beslissingen te kunnen nemen.”

De Wijk

Vanaf 1 mei gaat De Boer een aantal stallen huren bij Warner en Manon van der Sluis in De Wijk. “Ik ben heel blij dat ik daar terecht kan, want ze hebben daar een supermooie accommodatie waar ik gebruik kan maken van alle faciliteiten. Bovendien ben ik opgegroeid in De Wijk. Het is een beetje terug naar mijn roots ja.”

Hoogste niveau

De Boer wil nogmaals benadrukken dat hij goede verstandhouding heeft met zowel Marcel als de gebroeders Schröder. “Ik heb bij beiden heel veel geleerd en veel kansen gekregen. Ik kan op hen nog altijd terugvallen; bijvoorbeeld als ik vragen heb, ergens mee zit of een keer bij hen wil trainen.” Als het aan De Boer ligt, zien we hem wel weer terug op het hoogste niveau. “Dat is natuurlijk het allermooiste. Maar ik vind het ook heel leuk om met jonge paarden aan de slag te gaan. We gaan zien wat er op me af komt!”

Bron: Horses.nl