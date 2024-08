L’Espoir (28) van Geir Gulliksen overleden

De Landwind II-zoon L'Espoir is op 28-jarige leeftijd overleden. De vosruin won in 2005 onder het zadel van Ludger Beerbaum teambrons op de Wereldruiterspelen in Aken, waar het duo eveneens een individuele vijfde plaats behaalde. Het was de Noor Geir Gulliksen, die in 2006 de teugels overnam.

Gulliksen vertegenwoordigde samen met L’Espoir Noorwegen op twee Europese Kampioenschappen en was er in 2010 ook bij op de Wereldruiterspelen in Kentucky. Ze verschenen in 2014 voor het laatst in de internationale ring, waarna in 2016 op twintigjarige leeftijd het officiële sportieve pensioen van de ruin volgde.

Bron: WoSJ