Liesje Vrolijk: ‘De droom komt een stukje dichterbij’

Ze is pas achttien jaar, maar kan zich geen leven zonder paarden meer herinneren. Bij de pony’s reed ze al internationaal en haar leven is helemaal gericht op paarden. Over een half jaar is ze klaar met school en dan heeft ze maar één doel: de stal die haar ouders opgezet hebben voortzetten en eigen fokproducten naar een zo hoog mogelijk niveau rijden. Ze is jong en praat niet graag over zichzelf, maar weet precies wat ze wil. Het grote publiek kent haar naam wellicht nog niet maar haar opa zeker wel; ze is de kleindochter van…. Want opa wordt sterk geassocieerd met Rotterdam. We zeggen Ahoy, Feyenoord, De Kuip, de marathon, You Never Walk Alone. Aan het woord is Liesje Vrolijk, de kleindochter van Lee Towers.

Liesje Vrolijk stelt zich voor: “Ik ben achttien jaar en rijd inmiddels bij de young riders. Ik ben geboren in Zutphen en woon nu in Almen met mijn ouders, broer van 23 en zus van 21. De laatste twee hebben ook gereden, maar zijn gestopt. Ik zit nog op school, dit is het laatste jaar. Ik ga in Enschede naar het Johan Cruijff College waar ik een opleiding topsport en business volg. Deze opleiding heb ik gekozen om mijn sport te kunnen combineren met school. Thuis hebben we een stal waar we paarden fokken en opleiden tot een zo hoog mogelijk niveau. Ik heb twaalf paarden waarvan ik er momenteel elf op concoursen uitbreng. Per dag rijd ik er zes à acht en we hebben een stalruiter om me te helpen alle paarden in goede conditie te houden. Buiten de paar vakanties per jaar ben ik eigenlijk altijd met de paarden bezig, alles voor de sport. Mijn ouders zijn ook liefhebbers van de springsport en ze vinden het super leuk dat ik hun fokproducten uitbreng.”

Top- en toekomstpaarden

Liesje heeft twaalf paarden, gevraagd wordt welke drie daarvan ze leuk vindt om te noemen. “Insanity Allegro (v. Numero Uno) is een bruine merrie die dit jaar elf jaar wordt. Ze is momenteel mijn toppaard en ik rijd 1.45m met haar. Ze is een merrie, maar gedraagt zich soms als een hengst. Aan de hand is ze super lief, maar als het moet gebeuren, gaat ze aan. Ook wil ik Mamalou Fairy (v. Bubalu VDL) graag noemen. Mamalou is ook een merrie en wordt dit jaar zeven. Ik denk dat zij in de toekomst één van mijn beste paarden wordt. Tenslotte Liesje Vive (v. Vigo D’Arsouilles), mijn naamgenote”, vervolgt de amazone lachend. “Toen ze acht jaar geleden geboren werd, vond ik het heel leuk dat ze mijn naam kreeg, nu had dat voor mij niet meer gehoeven. Ook Liesje is een merrie, maar dat is toeval, het maakt mij niet uit of ik een ruin, hengst of merrie rijd. Liesje is een boze merrie, zowel op stal als naar andere paarden, maar ik kan goed met haar. En het belangrijkste, eenmaal in de ring wil ze zo graag, dan laat ik haar los en doet ze het, echt een geweldig paard.”

Droom stukje dichterbij

Liesje Vrolijk is een echt paardenmeisje en kwam al eerder op het CHIO. “Jazeker, ik denk dat ik er al kwam toen ik ongeveer tien jaar was. Met mijn vader. Ik vond het heel mooi en als je jong bent en zelf ook rijdt, droom je er daarna van om er zelf ook te rijden. Inmiddels is die droom een stukje dichterbij gekomen, ik zou het echt geweldig vinden als ik dit jaar voor de eerste keer als deelnemer aanwezig mag zijn.”

Opa Lee Towers

Zoals gezegd is de amazone een kleindochter van Lee Towers, zanger en voetbalfanaat. “Klopt, maar hij vindt het heel leuk dat, zoals hij echt een carrière heeft, ik streef naar een carrière in de paardensport. Hij snapt de sport ondanks dat ik hem er veel over vertel en uitleg niet helemaal, maar hij is heel trots op me. Voor hem zou het ook mooi zijn als ik op het CHIO mag rijden. Rotterdam is voor hem immers heel speciaal.”

Toekomst

Hoe ziet Vrolijk haar toekomst en wat zijn haar dromen? “Ik zie mijn toekomst zeker in de paarden. Het zou mooi zijn als ik het bedrijf van mijn ouders kan voorzetten en onze zelf gefokte paarden naar een zo hoog mogelijk niveau kan brengen.” De amazone krijgt les van de in Nederland wonende Canadees Brian Woldring-Walker, zowel dressuur als springen. In Nederland vindt ze veel ruiters goed rijden, maar haar favoriet is de Duitser Marcus Ehning.

Mooiste moment

Ondanks haar jonge leeftijd heeft Vrolijk al een aanzienlijke carrière opgebouwd. Meest bijzonder tot nu toe was voor haar CSI Bonheiden van drie jaar geleden. “Mijn mooiste moment was toen ik op vijftienjarige leeftijd mijn eerste rankingproef reed. Dat was in Bonheiden, ik startte Isis Vive (v. Contendro) en kreeg een balk op de laatste hindernis. Overigens is mijn favoriete concours Oliva in Spanje. Een fijne wedstrijd waar alles goed geregeld is en het bijna altijd lekker weer is.”

Planning

“Januari is een trainingsmaand voor mij, ik heb geen wedstrijden gepland. In februari staat Oliva op de planning en naar aanleiding daarvan zal ik een verdere planning maken. In het outdoor seizoen hoop ik dat ik in Rotterdam de 2* rubrieken mag rijden. Dat lijkt me zo bijzonder en voor mijn familie zou het echt geweldig zijn.”

