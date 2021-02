Lillie Keenan: ‘Ik twijfelde best wel aan Agana’

Met de pas 24-jarige Lillie Keenan lijkt de door Ben Verheij gefokte hengst Agana van het Gerendal Z (Aganix du Seigneur Z x Topas) zich te ontpoppen tot een absolute wereldtopper en een potentiële kandidaat voor de Olympische Spelen in Tokio. Maar Keenan was niet altijd even overtuigd van de hengst: "Toen ik hem probeerde, was het niet dat ik hem niet wilde, maar ik had het gevoel dat ik het paard eigenlijk niet kón rijden".

Een paar weken geleden wonnen Keenan en Agana de Challenge Cup op het WEF Wellington. De amazone is lyrisch over de hengst, maar dat was niet altijd het geval. “Toen ik hem probeerde, was het niet dat ik hem niet wilde, maar ik had het gevoel dat ik het paard eigenlijk niet kón rijden. Althans niet dat ik het beste uit hem kon halen. Toen ik tijdens het uitproberen naar het eerste hindernisje galoppeerde, een klein kruisje, miste ik gigantisch.”

Twijfel over vermogen

Daarnaast twijfelde de amazone aan het vermogen. “Bij sommige paarden die zoveel kwaliteit laten zien, twijfel je aan het vermogen. Dat was voor mij bij Agana ook een vraag. Maar ik had het helemaal mis, want elke keer dat we iets meer van hem vroegen en een niveau hoger gingen springen, was het alsof hij een andere versnelling vond.”

‘We kopen hem’

Wie wel direct van de combinatie Keenen-Agana overtuigd was, was moeder Pam Keenan. “Ik heb dit een paar keer eerder met mijn moeder gehad. Dat ik niet zeker was van een paard, maar dat mijn moeder er een heel goed gevoel bij had en zei dat we dit paard gingen kopen. In het geval van Agana zei ze ook: ‘We kopen hem en jij leert het om hem te rijden.’ Ze had het helemaal bij het rechte eind.”

Van balen tot kippenvel

“Ik het begin kende ik haar nog niet, ik had nog nooit van Lillie Keenan gehoord. Dus in de eerste instantie baalde ik er een beetje van, maar dat is volledig onterecht, want ze kan echt fantastisch rijden. Die twee zijn voor elkaar geboren, denk ik zo’n beetje. Ik krijg er gewoon kippenvel van als ik ze zo’n goed parcours zie springen.”

