Liz Houtzager en Esme Ekkelkamp rijstijlwinnaars kwartaal tweede kwartaal 2025

Ieder kwartaal worden de ruiters met de hoogste rijstijlscores bij zowel de paarden als pony's in het zonnetje gezet. De rijstijlwinnaars over het afgelopen kwartaal zijn Liz Houtzager met de pony Goldfeyer en Esme Ekkelkamp met haar paard Only Boy KsH. Liz wist de titel met 95 rijstijlpunten bij de pony’s te bemachtigen. Esme deed dit met 93 rijstpijlpunten bij de paarden.

Houtzager rijdt al vanaf haar vierde. Met haar vorige pony Binky werd ze twee keer Nederlands kampioen, maar nu vormt ze een topteam met Goldfeyer. Dit kwartaal reed zij haar hoogste stijlscore ooit! Haar advies: “Netjes zitten, goed sturen en vooral veel oefenen!”

Ekkelkamp vormt sinds september 2024 een combinatie met Only Boy KsH. Naast het springen rijdt ze ook dressuur en leidt ze veel jonge paarden op. Ze scoorde maar liefst 93 rijstijlpunten! Haar tip: “Zorg dat je paard dressuurmatig goed gehoorzaam is en neem de tijd in de opleiding.”

Bron: KNHS