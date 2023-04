Loewie Joppen (59) werkt toe naar een primeur

Loewie Joppen staat aan het begin van zijn internationale carrière. Bondscoach Jos Lansink is lovend over ruiter en zijn paard Havel van de Wolfsakker Z (Hos D'O x Libero H). Lonkt een olympisch debuut als 60-jarige?

De Nederlandse paardensportwereld moet niet vreemd opkijken als volgend jaar een 60-jarige sporter zijn debuut maakt op de Olympische Spelen in Parijs. Springruiter Loewie Joppen laat sinds een jaar zijn sportieve ambities prevaleren boven zijn paardenhandel en mengde zich in korte tijd tussen de internationale top.

Oranje jasje

Na goede optredens op Jumping Amsterdam en The Dutch Masters heeft bondscoach Jos Lansink de 59-jarige Limburger geselecteerd voor de landenwedstrijd in Mannheim. Voordat Joppen begin mei voor de tweede keer zijn oranje jasje mag aantrekken, wacht vanaf donderdag eerst het NK in Deurne.

Bescheiden

Joppen is van nature een bescheiden man. Zelf zal hij nimmer over de Olympische Spelen beginnen. In zijn ogen is Parijs nog heel ver weg. “Natuurlijk zou het mooi zijn om op de Olympische Spelen te staan, maar laat ik eerst dit jaar eens afwachten”, zegt hij in een interview met De Volkskrant.

Voorbeeld voor velen

Bondscoach Jos Lansink is aanzienlijk meer uitgesproken. Hij omschrijft zijn nieuwe troef in de springequipe als ‘een voorbeeld voor velen’. “Zoals Loewie met zijn paard omgaat, zou ik het graag altijd willen zien”, laat de bondscoach weten.

Doordachte stappen

Lansink roemt de doordachte stappen die Joppen heeft genomen met Havel. De ruiter kocht de bruine ruin toen die acht jaar was en heeft hem sinds zijn tiende onder het zadel. Joppen begon met kleine concoursen met lage hindernissen en liet zijn paard met een gedegen planning langzaam wennen aan een steeds hoger niveau. “Loewie heeft telkens de juiste concoursen uitgekozen. Nu rijdt hij goede rondjes op 5-sterrenniveau. De resultaten liegen niet”, stelt Lansink.

Waarom niet?

De bondscoach ziet geen belemmering in de leeftijd van Joppen. “Ik kijk niet naar leeftijd. Loewie is hartstikke fit, leeft voor zijn sport en zijn paard is fit. Hij kan met de andere Nederlandse combinaties de concurrentiestrijd aangaan voor een plek in het team. De Olympische Spelen op zijn zestigste? Waarom niet?”

Bron: Volkskrant