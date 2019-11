Louis Konickx krijgt oeuvreprijs

Parcoursbouwer Louis Konickx heeft op het Limburgs Paardensport Gala in Maastricht de oeuvreprijs ontvangen. Konickx werd toegesproken door onder andere Frank Kemperman, Lisa Nooren, Paul Hendrix en bondscoach Rob Ehrens. Limburgs Gedeputeerde Joost van den Akker reikte de prijs uit aan de verraste Konickx.

De 64-jarige Louis Konickx, oorspronkelijk afkomstig uit het Limburgse Beesel, geniet over de hele wereld bekendheid als parcoursbouwer van absolute topwedstrijden. Konickx is door de FEI aangewezen om de functie van Technical Delegate (TD) op zich te nemen tijdens de Olympische Spelen volgend jaar in Tokio.

In de piste en daarbuiten

“Als Technical Delegate moet je er namens de wereldbond op toezien dat de sport op het gewenste niveau bedreven kan worden. Dat betreft de zaken in de piste zoals de parcoursen en de bodem, maar ook daarbuiten. Toereikende stalling, goede losrijmogelijkheden, tijdschema’s en veiligheid zijn bijvoorbeeld ook allemaal zaken waar je naar kijkt”, vertelde Konickx eerder over de topfunctie die hij in Tokio gaat vervullen.

Bron: Horses.nl