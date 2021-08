Lucas Porters eerste succespaard B Once Z met pensioen

Lucas Porter heeft het sportief pensioen van B Once Z (Baloubet du Rouet x Laveletto) aangekondigd. De zeventienjarige Zangersheide-gefokte merrie startte haar internationale carrière onder het zadel van Katharina Offel en verhuisde in 2015 naar de stallen van de familie Porter. Met B Once Z won Lucas Porter zijn eerste Grand Prix en behaalde in de daarop volgende jaren meerdere grote successen.

Met de merrie werd Porter vijfde in de Grand Prix van Maastricht, tweede in de Grand Prix v an Paderborn, eerste in in de Grand Prix op de Peelbergen en daarnaast wonnen ze de U25-serie in Wellington. “Bibi mag nu hier in Nederland van haar pensioen gaan genieten en mag moeder worden van toekomstige toppers. Ik zal Bibi altijd blijven herinneren om haar vechtersmentaliteit en haar wil om iedere keer weer alles te geven.”

B Once Z tekende al voor het moederschap van het internationale 1,45m-paard Blof S Z (v. Berlin) van Aniek Poels.

Bron: Instagram