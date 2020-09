Twee weken geleden sprong Just Be Gentle (Tyson x Ticallux Verte) naar de derde plaats in de halve finale van de Blom Cup in Valkenswaard. Nu is de zesjarige KWPN-merrie vertrokken naar de stallen van Ludger Beerbaum. Hij heeft de Tyson-dochter in gezamenlijk eigendom met Stal Knijnenburg.

Just Be Gentle werd opgeleid en in de sport uitgebracht door Larissa Bijl. Het fokproduct van Pascal Knijnenburg komt uit de 1,60 m. springende merrie Be Gentle Verte (mv. Gentleman).

