Ludo Philippaerts gaat familiestrijd aan: ‘Ik ben er klaar voor’

De familie Philippaerts vaardigt deze week vijf ruiters af naar Knokke Hippique. Behalve Nicola, Olivier, Thibault en Anthony neemt ook Ludo Philippaerts deel aan enkele wedstrijden. Bij de zevenjarigen nemen alle vijf de Philippaertsen het voor het eerst tegen elkaar op.

Voor het eerst zullen alle vier de zonen én vader Ludo Philippaerts deelnemen aan hetzelfde concours. “Bij de zevenjarigen gaan we het tegen elkaar opnemen en ga ik proberen te winnen. Ik heb hard getraind en ben er klaar voor”, zegt een gretige Ludo Philippaerts.

Terugkeer in de sport

De pater familias meent er elke letter van. “Ik kijk er echt naar uit want dit wordt mijn eerste wedstrijd in België sinds mijn terugkeer in de sport. Uiteraard ga ik de kinderen helpen wanneer zij de GP’s rijden, maar de focus ligt toch ook op mezelf. Het gaat heel plezant worden.”

Spannend familiemoment

Nicola Philippaerts lacht wanneer hij zijn vader aanhoort. “We zullen wel zien wie het snelste is. Wanneer de ene op kop staat, zal de andere toch wel proberen om hem te verslaan. Zo’n beetje gezonde concurrentie binnen de familie, daar is niets mis mee. Ik kijk er vooral naar uit om met iedereen samen te kunnen rijden. Dat wordt een mooi en tegelijk spannend familiemoment.”

Bron: Persbericht