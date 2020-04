Ludo Philippaerts: ‘Paarden optimaal trainen is nu niet nodig’

Door de uitbraak van het coronavirus ligt het trainen van de paarden bij de familie Philippaerts op een lager pitje. “Het trainingsvolume gaat wel naar beneden. Maar wanneer dit voorbij is, dan is het aan de ruiters om de paarden weer fit te krijgen. Nu is het niet nodig om de paarden optimaal te trainen”, vertelt Ludo Philippaerts aan Sporza.

“Alles is stilgevallen, we kunnen niet voorspellen wanneer de volgende internationale wedstrijd is. De planning naar Tokio is weg, we moeten nu een planning maken voor volgend jaar”, voegt zoon Olivier daar aan toe. “De paarden die dit jaar in aanmerking kwamen voor de Olympische Spelen, zullen er volgend jaar ook nog wel zijn. We hebben het geluk dat we in België een reeks jonge paarden hebben. Van een jaartje uitstel mogen we niet te veel last hebben.”

Paarden goed verzorgd

In deze crisis staat het bij de familie Philippaerts in het teken van minimaliseren en proberen om de kosten laag te houden. Olivier en tweelingbroer Nicola reisden eerder de hele wereld rond. “Vliegtuig in en vliegtuig uit. Dat was een risico voor ons, dus het is logisch dat alles is stilgelegd”, Aldus Nicola. Vader Ludo voegt daar aan toe: “De paarden worden goed verzorgd: ze komen buiten en hebben hun beweging. De meeste paarden zullen er niet zo veel last van hebben.”

