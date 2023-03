Louis Konickx was vandaag op Radio 1 te horen in het programma Villa VdB. Daarin gaat de topparcoursbouwer in op de discussie die gaande is: zijn de springruiters zo goed geworden, of de parcoursen te makkelijk? Feit is dat steeds meer ruiters het parcours foutloos uitrijden. "De sport heeft zich enorm ontwikkeld", aldus Louis Konickx.