Madeleine Broek wint FEI Best Groom Award: ‘De paarden zijn gewoon haar kinderen’

Madeleine Broek, de groom van springruiter Marc Houtzager, ontving vandaag in Moskou de FEI Best Groom Award op het afsluitende gala van de jaarvergadering van de wereldpaardensportbond FEI. De internationale titel is een mooie onderscheiding voor Broeks jarenlange zorg voor de springpaarden van Stal Houtzager-Kayser. “Madeleine is een keiharde werker. De paarden zijn gewoon haar kinderen en zo behandelt ze ze ook”, vertelt haar werkgever Marc Houtzager.

‘Voor die belangrijke persoon die achter de schermen werkt en ervoor zorgt dat de paarden die zij verzorgt de best mogelijke zorg krijgen.’ Dat is het statement van de wereldpaardensportbond waarom ze een award uitlooft de ‘groom van het jaar’. De FEI nomineerde er vier. Daarvan ontving Madeleine de meeste stemmen van het online stemmende publiek en de vakjury. In Moskou volgde dinsdag de huldiging. Lang heeft Madeleine niet om na te genieten. Ze vliegt vanuit Moskou naar Praag waar ze de paarden van Marc Houtzager de komende dagen verzorgt tijdens de finale van de Global Champions League.

Voor het eerst in jurk

Voor de gelegenheid heeft Madeleine Broek voor het eerst van haar leven een jurk aan. Stralend heeft ze de FEI Award in ontvangst genomen tijdens het gala. “De award voelt als een enorme waardering voor mijn werk. Ik krijg heel veel terug van de paarden en geniet daarvan,” vertelt Broek. Ook over de samenwerking met ruiter Marc Houtzager niets dan lof. “De communicatie met Marc loopt vaak vanzelfsprekend en zonder woorden.”

Ward, Dujardin, Skelton en Peters

Madeleine Broek is de afgelopen jaren voorafgegaan door de grooms van Olympisch kampioenen McLain Ward, Charlotte Dujardin, Nick Skelton en de voormalig wereldbekerwinnaar Stephen Peters.

Mooie bekroning

“Dit is super mooi voor Madeleine”, vertelt Marc Houtzager. “Een mooie bekroning voor iets wat ze haar hele leven al doet en waar ze een hoop voor laat staan. Ze is een keiharde werker en super goed voor onze paarden. Het zijn gewoon haar kinderen en zo behandelt ze ze ook. Zelfs op haar vrije dag komt ze naar de paarden. Dat zegt wel iets over haar mentaliteit. Ze komt vaak op maandagmorgen met de vrachtauto en de paarden terug van concours en dan begint de werkweek gewoon weer. Als groom heb je nauwelijks een sociaal leven buiten de paardenwereld.”

Verantwoordelijke baan

Broek is al zeventien jaar in dienst bij Stal Houtzager-Kayser in Rouveen. Ze verzorgde de paarden van Marc op alle internationale kampioenschappen waar de huidige nummer 30 van de FEI wereldranglijst aan deel nam. “De eerste keer was tijdens de Olympische Spelen in 2008 in Hong Kong”, herinnert Houtzager zich. Daarna volgden de Olympische Spelen in Londen, twee Wereldruiterspelen, een Wereldbekerfinale en drie EK’s. “Groom zijn is een verantwoordelijke baan. Madeleine reist met onze sportpaarden de hele wereld over. Dat ze al zo lang bij ons in dienst is, zegt denk ik wel genoeg over haar inzet en toewijding”, besluit Houtzager.

Heel erg verrast

Madeleine Broek hoorde in september dat ze door de FEI was genomineerd voor de FEI Best Groom Award. “Mijn collega Lotte, die op de kinderen van Marc past, zei dat ik even in mijn mail moest kijken. Het bleek dat zij mij had voor gedragen. Ik was echt heel erg verrast, super leuk.”

