Maikel van der Vleuten: ‘Kees heeft liever een goed sportpaard dan een berg centen op de bank’

Het houdt niet op voor de pas 35-jarige Maikel van der Vleuten. Op alle grote kampioenschappen wist hij medailles te veroveren en talloze Grote Prijzen mocht hij op zijn naam schrijven. Dit weekend kwam er weer een titel bijschrijven en niet de minste: hij mag hij zich voor de tweede keer Nederlands kampioen noemen. Reden voor de organisatie van CHIO Rotterdam om Van der Vleuten aan het woord te laten over zijn paarden, zijn planning én uiteraard zijn kampioenspaard O’Bailey vh Brouwershof (Darco x Contact van de Heffinck).

“Het was mooi dit weekend. Inmiddels was het alweer negen jaar geleden dat ik voor de eerste keer Nederlands kampioen werd. Deze vind ik extra mooi, omdat ik het niet verwachtte met dit paard. Ja, een Nederlands kampioenschap heeft voor mij zeker waarde naast al mijn internationale titels. Het is ieder jaar een mooie wedstrijd met de hele Nederlandse springtop bij elkaar. Van pony’s tot veteranen, waar zie je dat nog? Bovendien was het dit jaar een sterk deelnemersveld, iedereen was er en er kwamen veel goede paarden aan de start, mijn overwinning was zeker geen cadeautje.”

Echt iets binnen

“O’Bailey is in België gefokt door Jean-Marie de Wilde en komt uit een hele goede moederlijn. Hengstenhouder Kees van de Oetelaar kocht hem als veulen en in het begin heeft zijn vrouw hem gereden. Toen hij vijf jaar was, is hij naar ons gekomen waar mijn broertje hem tot zijn zevende heeft gereden. Dat deed hij netjes en we zagen steeds beter dat het paard veel potentie had voor het zwaardere werk. Toen hij zeven jaar was heb ik hem overgenomen en zijn we voorzichtig begonnen met twee sterren concoursen. Sinds midden vorig jaar doen we grotere wedstrijden. O’Bailey is een eerlijk, betrouwbaar, degelijk paard met veel front, kracht en vermogen. Als hij de ring in galoppeert, komt er echt iets binnen.”

Luxe positie

“Eerlijk is eerlijk, deze titel had ik nog niet verwacht en ik ga dan ook met mijn vader overleggen hoe zijn planning er de komende tijd nu uit gaat zien. Beauville Z N.O.P. is natuurlijk mijn eerste paard en ik heb voor dit niveau Luigi D’Eclipse, Dywis HH en Elwikke. Een luxe positie, waar ik heel blij mee ben. Ik rij twee of drie grote concoursen per maand en dan heb je eigenlijk wel vier toppaarden nodig.”

Planning

“Maar nogmaals, deze titel had ik niet verwacht en ik ben dan ook een ervaring rijker. O’Bailey was er klaar voor, maar dit… Hij heeft mij echt vertrouwen gegeven en ik zal hem dan ook vanaf nu naast mijn andere toppaarden gaan inzetten voor een Grote Prijs en of Global Tour. Als mijn paarden en ik gezond blijven, ga ik ervan uit dat ik Rotterdam zal rijden en dat net als vorig jaar Beauville Z N.O.P en O’Bailey twee van mijn drie paarden zullen zijn die ik aan de start breng.”

In principe niet te koop

“Normaal gezien kan ik voorlopig op O’Bailey blijven rekenen. Het moet natuurlijk reëel blijven, maar in principe is hij niet te koop. Zijn eigenaar Kees van de Oetelaar heeft liever een goed sportpaard dan een berg centen op de bank.”

Bron: CHIO