Maikel van der Vleuten verkozen tot Ruiter van het Jaar

Maikel van der Vleuten is verkozen tot Ruiter van het Jaar 2021. Het feit dat hij als enige Nederlandse ruiter op de Olympische Spelen in Tokio eremetaal veroverde was doorslaggevend voor de commissie. Met Beauville Z (v. Bustique) won hij de bronzen medaille in het individuele klassement. Het was niet zijn eerste Olympische medaille. Op de Spelen van Londen 2012 won hij met het team de zilveren medaille in de landenwedstrijd. Hij bereed toen Verdi TN, die tijdens The Dutch Masters 2022 officieel afscheid neemt na een indrukwekkende springcarrière.

Het had niet veel gescheeld of de hippische afvaardiging naar de Olympische Spelen was zonder medailles naar ons land teruggekeerd. De dressuurruiters werden in de landenwedstrijd vijfde; ze kwamen niet in de buurt van deze of de individuele medailles. De springruiters vonden zichzelf in de landenwedstrijd voor het begin van de beslissende eindronde terug op de negende plaats en bereikten uiteindelijk de vierde plaats. Gelukkig leverde Maikel van der Vleuten deze mooie bijdrage aan de Nederlandse deelname aan de Olympische Spelen Tokyo 2020.

Eervolle vermelding

De Commissie kende één eervolle vermelding toe. Deze was voor de paramenner Francisca den Elzen uit Drouwenerveen, die met haar Welshpony Vandijk’s Superboy in het Duitse Schildau Wereldkampioen in grade II werd. Vermeldenswaard is, dat Francisca deze wereldtitel voor de derde achtereenvolgende keer veroverde en dat steeds met een andere pony.

Genomineerden

De drie genomineerden waren: Bram Chardon, die in Boedapest Europees kampioen werd door zijn vader IJsbrand te verslaan, springruiter Maikel van der Vleuten, die zijn ‘finest hour’ van het beoordelingsjaar tijdens de Olympische Spelen te Tokyo beleefde door met Beauville Z de bronzen individuele medaille in de wacht te slepen en para-dressuuramazone Sanne Voets, eerder Ruiter van het Jaar, excelleerde op de Paralympics te Tokyo. Haar prestaties met Demantur RS2 N.O.P. waren goed voor tweemaal individueel goud en teamzilver.

Commissie

De commissie Ruiter van het Jaar bestaat uit: Anky van Grunsven, voorzitter, Ed van den Bent, Andries van den Berg en Henk Rottinghuis.

Bron: The Dutch Masters