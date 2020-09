Marc Houtzager ziet paard vertrekken naar Edwina Tops-Alexander

Marc Houtzager heeft afscheid genomen van Hazy Toulana (Toulon x Indorado). Houtzager bracht de merrie succesvol uit in de internationale sport. De 8-jarige merrie gaat haar toekomst voort zetten bij Stal Tops onder het zadel van Edwina Tops- Alexander. Dit maakte Stal Houtzager-Kayser bekend via Facebook.

Hazy Toulana debuteerde eerst met amazone Julia Houtzager-Kayser tot 1,35m-niveau. Zij bracht de merrie tot het begin van dit jaar uit. Daarna zat Marc Houtzager in het zadel. Hun laatste CSI was vorige maand in St. Tropez op 1,40m-niveau.

Bron: Facebook/ Horses.nl