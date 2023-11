Marcus Ehnings Küchengirl overleden

Marcus Ehning heeft afscheid moeten nemen van zijn voormalig internationale toppaard Nolte's Küchengirl (v. Lord Z). Met Ehning in het zadel kende Küchengirl een glansrijke carrière, met meerdere Grand Prix-overwinningen en deelname aan grote internationale kampioenschappen. Küchengirl is 26 jaar oud geworden.

Küchengirl begon haar internationale carrière onder het zadel van Ehnings broer Johannes, met wie ze in 2005, op pas achtjarige leeftijd, de Grand Prix van Hamburg won. Daarna nam Marcus de teugels van de merrie over. Samen wonnen ze meerdere Grand Prix’, waaronder Aken, La Baule en Zürich. In 2006 wonnen ze met het Duitse team brons op de Wereldruiterspelen in Aken.

Nakomelingen

In 2014 nam Küchengirl afscheid van de sport en werd daarna als fokmerrie ingezet. Ze kreeg veulens van Comme il faut, Plot Blue, For Pleasure en Sandro Boy, hengsten die allemaal met Ehning in het zadel succesvol waren in de internationale sport. Haar oudste zoon, de nu achtjarige Comme Sa Mere (v. Comme il faut), springt met Ehning op internationaal 1,45m-niveau, met de een jaar jongere Plot’s Princess rijdt Ehning internationaal 1,40m en met de zesjarige For George (v. For Pleasure) rijdt hij internationaal 1,30m.

Bron: Horses.nl/Instagram Marcus Ehning