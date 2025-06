Marlon Modolo Zanotelli nieuwe ruiter van Olympiadepaard Ilex

Vorige week maakte Mclain Ward via zijn socials bekend dat Olympisch teammedaillewinnaar Ilex (v. Baltic VDL) terugkeerde naar de Bonne Chance-stal en hun team met de intentie om de twaalfjarige ruin opnieuw Brazilië te laten vertegenwoordigen. Marlon Modolo Zanotelli van Ashford Farm zal de teugels over gaan nemen en de Braziliaan voelt zich vereerd om de vlag van zijn vaderland te dragen met dit illustere springpaard.

“Het is een groot voorrecht om zo’n ongelooflijk paard te mogen rijden en zijn toch al geweldige carrière de komende jaren voort te zetten”, aldus Zanotelli. Ook Enda Carroll, eigenaar van Ashford Farm, is enthousiast over de samenwerking. “We zijn erg dankbaar voor het vertrouwen dat Gilberto Sayao in ons heeft gesteld. Het is absoluut fantastisch om zo’n prestigieuze springpaard aan Marlons paardenbestand toe te kunnen voegen. We beschouwen Ilex als een van de beste paarden ter wereld en het is een grote eer om deel uit te maken van zijn reis.”

‘Het doel is grote evenementen’

De door G. Maris gefokte Ilex heeft twee seizoenen lang een zeer succesvolle samenwerking gehad met de Amerikaanse ruiter Mclain Ward, met topprestaties zoals een tweede plaats in de CSIO5* Rolex Grand Prix van Aken en een zilveren teammedaille op de Olympische Spelen van 2024 in Parijs. In 2025 werd het duo vierde in de CSIO 5* Rolex Grand Prix van Genève en vertegenwoordigde het winnende Amerikaanse team op de CSIO5* Nations Cup in Ocala.



“We willen met Ilex grote hoogte bereiken en hopelijk Brazilië vertegenwoordigen op grote evenementen, kampioenschappen en misschien zelfs de Olympische Spelen van 2028 in Los Angeles”, besluit Zanotelli.

Lees ook:

Bron: Persbericht