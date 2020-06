Martin Fuchs en Paris Sellon gaan samenwerking aan

Topruiter Martin Fuchs en de internationale springamazone Paris Sellon hebben besloten hun privé relatie uit te breiden. Samen zijn ze Twin Flame Horses gestart. De onderneming gaat zich richten op het scouten van talentvolle paarden in Europa die geschikt zijn voor verkoop op de Amerikaanse markt.

“Paris en ik hadden het een beetje over Californië. Daar misschien wat clinics geven en vervolgens bedachten we dat we daar zaken konden doen”, legt Martin Fuchs uit. “We begonnen gelijk na te denken over het starten van een eigen bedrijf, na te denken over waar we de paarden zouden kopen die we leuk vinden en ze vervolgens naar Amerika sturen om een ​​nieuwe eigenaar voor ze te vinden.”

Amerikaanse rijstijl

“We weten wat voor soort paarden gaan passen bij de Amerikaanse rijstijl. Doordat Martin en ik door heel Europa reizen en veel paarden zien, kunnen we selectief zijn in wat we onze klanten in de Verenigde Staten aanbieden”, aldus Paris Sellon die opgroeide in de Verenigde Staten.

