Martin Fuchs over ernstig geblesseerde Clooney: ‘We bekijken het per dag’

Bij een glijpartij in de wei raakte Clooney (Cornet Obolensky x Ferragamo) gisteren ernstig gewond. Vervolgens werd het toppaard overgebracht naar een kliniek in Zurich en zijn ruiter Martin Fuchs hoopte dat een pensioen op de wei nog mogelijk zou zijn. Nu heeft Fuchs een update gegeven: "Mijn vriend Clooney voelt zich nu beter dan gisteren."

“We bekijken het per dag en hopen op het beste”, aldus Martin Fuchs. “Als er één paard is die dit kan doorstaan, dan is het Clooney.”

Europees kampioen en OS

Fuchs en Clooney werden in 2019 Europees kampioen. Daarnaast wonnen ze de Grote Prijs van Genève en werd Fuchs de nummer één van de wereld. Op de Olympische Spelen begin deze maand plaatste het duo zich voor de individuele finale en met het Zwitserse team kwamen ze uit in de landenwedstrijd.

