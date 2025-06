Mclain Wards’ olympiadepaard Contagious met pensioen

Mclain Ward heeft op zijn social media het pensioen van de zestienjarige ruin Contagious (v. Contagio) aangekondigd. Samen namen ze deel aan twee Wereldbekerfinales, de Wereldkampioenschappen in Herning (2022) en de Pan-Amerikaanse Spelen in Santiago (2023) waar ze teamgoud en individueel brons wonnen. Als kers op de taart was er teamzilver op de Olympische Spelen van Tokyo.

Ook leverde het duo meermaals een belangrijk bijdrage aan het Amerikaanse team in verschillende Nations Cups en schreven ze samen meerdere Grote Prijzen op naam. Mclain had de Contagio-zoon sinds 2018 onder het zadel. “Contagious kwam bij ons via Reed Kessler, die hem in zijn beginjaren prachtig heeft opgeleid. Contagious is een paard dat altijd het beste van zichzelf heeft gegeven, en soms zelfs meer. We hadden gehoopt dat hij een succesvol Grand Prix-paard zou worden. Uiteindelijk werd hij een kampioensster”, zo schrijft Ward op Instagram.

