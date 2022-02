Na een periode van vijf jaar heeft Megan Laseur afscheid genomen van Cassanova (Cristian x Cassini II). De negenjarige ruin gaat zijn carrière voorzetten in het buitenland.

De Holsteiner schimmel debuteerde onder Megan Laseur in 2020 in de internationale sport. Ze kwamen uit tot op 1,45 m.-niveau. Hun laaste CSI was vorig jaar december in Kronenberg.

Bron: Horses.nl