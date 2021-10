Mischa Everse: ‘Vroeger gingen ze als baby mee, nu doen wij een stapje terug’

Voor de serie 'Dromen over het CHIO' ging de organisatie van het evenement in gesprek met moeder Mischa en dochters Mila en Senna Everse, oftewel drie keer Everse! Mischa (49) rijdt al paard vanaf haar 15e en rijdt nog steeds vier paarden per dag. Verder is ze werkzaam in het bedrijf van haar man Mario en helpt haar dochters waar ze kan. Ze vindt het leuk dat haar dochters ook rijden en geeft toe dat ze hierin wel gestimuleerd zijn.

Mila (16) was in 2018 Nederlands springkampioen bij de Children en zit, sinds ze haar middelbare school diploma heeft, fulltime in de paarden. Ze volgt een deeltijd opleiding waarbij ze een dag in de week naar school gaat en verder stage loopt bij haar vader, wiens bedrijf een officieel leerbedrijf is. Ze doet ook graag gezellige dingen met haar vriendinnen, maar haar tijd gaat vooral op aan de paarden. Senna (17) heeft haar eerste EK’s al gereden en zelfs haar eerste Grote Prijs al gewonnen. Ook zij volgt een deeltijd opleiding en heeft nu haar keuze voor de sport gemaakt, wat haar goed afgaat. Naast de paardensport probeert ze regelmatig naar de sportschool te gaan.

Nodige ervaring

Zo jong als ze zijn, hebben Mila en Senna al de nodige ervaring. Gevraagd naar iets waar ze trots op zijn en leuk vinden om te vertellen, noemt Mila het uitkomen in de Nations Cup finale onlangs bij De Peelbergen met haar paard Orso (v. Indoctro) en Senna het rijden van twee EK’s waaronder het afgelopen EK in Portugal (Vilamoura) en het WK jonge paarden in Lanaken.

In de luiers

De familie Everse komt al op het CHIO Rotterdam zolang ze zich kunnen herinneren en zo kwamen Mila en Senna al als baby naar het Kralingse bos. Moeder Mischa schaterend: “Mario nam ze al mee toen ze nog in de luiers zaten, maar vroeg dan wel aan iemand anders om die even te verschonen. Het was dus niet altijd even praktisch, maar het heeft er wel toe geleid dat ze nu staan te springen van enthousiasme en we ze nu niet meer weg krijgen.” Senna: “Als ik op het CHIO ben, lijkt het me heel spannend, maar dan wil ik daar zelf toch ook wel graag rijden.”

Echte rubrieken

Ze heeft nog nooit echt op het CHIO gereden, maar rijdt wel een paar keer per jaar op het terrein. Oefenspringen, Outdoor Kralingen, de piste is Senna al goed bekend. Dit laatste geldt ook voor Mila, echter de jongste Everse-telg mocht al eens de Rotterdam piste binnen rijden tijdens een heus CHIO, tijdens de CHIO Zuid Holland Cup Springen. Mila: “Ik vond dat een geweldige ervaring en als je daar dan rijdt, dan denk je toch wel hoe leuk het zou zijn om later in de echte rubrieken mee te mogen doen.”

Eén voor de toekomst, één voor de handel

Op de vraag of ze wel eens dromen over het CHIO, reageert de één jaar oudere Senna duidelijker enthousiaster dan haar zus: “Natuuuuuuuuuurlijk !” Mila reageert iets rustiger, maar ziet het ook helemaal zitten. Moeder Mischa: “Doron Kuipers is enige tijd stalruiter bij ons geweest en ook daar hebben Mila en Senna veel door meegemaakt. Dat heeft zeker ook stimulerend gewerkt. Ze krijgen zeker kansen, echter wij moeten van de paarden leven en hebben de regel dat ze beiden één paard voor de toekomst hebben en daarnaast nog een paard voor erbij, maar deze is wel voor de handel, dus dat tweede paard kan iedere moment verkocht worden.”

Ervaring mooi meegenomen

“Wij hebben veel jonge paarden, maar die zijn vaak al verkocht voor ze het Junioren-niveau bereikt hebben. Mila en Senna willen beiden graag verder in de paarden, maar echt in de topsport is moeilijk. Het is heel hard werken, maar ook mentaal is het zwaar. Een foutje is zo gemaakt en je moet goed met teleurstellingen om kunnen gaan. Als je je geld wilt verdienen in de paarden, kan dat ook door bijvoorbeeld jonge paarden goed op te leiden, dat hoeft niet per se in de sport. Echter, alle ervaring die ze bij de jeugd opdoen, is mooi meegenomen. Senna heeft al wat meer ervaring opgedaan, maar ze zijn beiden even fanatiek en talentvol. Mila heeft nu een heel goed paard en timmert ook leuk aan de weg.”

Oranje jas

Mila wordt nu ook enthousiast: “Het lijkt mij echt heel gaaf om op in Rotterdam, maar ook bijvoorbeeld in Aken te rijden, vooral in het team. Ik heb pas dus bij De Peelbergen voor Nederland uit mogen komen en die oranje jas vond ik echt heel lekker zitten”. Senna: “Ik vind jonge paarden rijden heel erg leuk. Het werk wat je erin steekt, wordt echt beloond als je samen een combinatie wordt en je wedstrijden kunt gaan rijden. Het WK in Lanaken is daarom in mijn rijden mijn belangrijkste doel”.

Dromen van team Everse

Mila en Senna zijn op dreef nu ze hardop dromen over hun toekomst. De oranje jas heeft duidelijk indruk op Mila gemaakt, de Olympische Spelen lijken haar toch ook wel wat vertelt ze voorzichtig. Al is de Global Champions Tour natuurlijk ook wel heel mooi. Dat laatste daar wil Senna dan wel weer graag in mee gaan. Samen in een team. Moeder Mischa hoort het lachend aan en vult aan: “We zijn niet alleen bezig met rijden met de meiden, we gaan ook heel regelmatig als publiek naar een concours. Jumping Amsterdam, Indoor Brabant, het WK jonge paarden in Lanaken, Jumping Mechelen, dat vinden we leuke uitjes. Dit motiveert ook weer en zo groeien ze er langzaam in. Daarnaast Junioren-wedstrijden in het buitenland rijden, regiokampioenschappen, de Blom Cup, allemaal heel leerzaam.”

Nooit opgeven

Senna: “Als je een droom hebt, moet je daar voor gaan. Soms kan het dan wel niet makkelijk zijn of je kan zelfs in de put zitten, maar je moet nooit opgeven, want je komt er bijna altijd sterker uit. Mila: “Vroeger keek ik altijd op naar mijn zus, maar ik heb nu ook een heel fijn paard en ik heb al drie keer voor Nederland in het team mogen rijden. In Wierden, Hagen en De Peelbergen. Dat smaakt naar meer.”

Groeien als gezin

Mischa: “Niet alleen de meiden groeien door de mooie paardensport, ook wij als gezin. Vroeger gingen ze als baby mee, later stonden ze langs de ring te kijken en te springen van enthousiasme en nu doen wij een stapje terug om hen te laten rijden in diezelfde ring.”

