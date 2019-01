Moerings: ‘Afgelopen week heeft een heel speciaal paard onze stal verlaten’

Bas Moerings heeft afgelopen week afscheid genomen van één van zijn toppaarden Fasther (v. Vigo D'Arsouilles). Met het fokproduct van zijn familie beleefde Bas een succesvolle Junioren periode. Met vader Geert in het zadel liep de inmiddels negenjarige ruin mee op het Wereldkampioenschap voor jonge springpaarden in Lanaken.

“Een heel speciaal paard heeft afgelopen week onze stal verlaten. Een paard dat zoveel speciale momenten mogelijk heeft gemaakt en die mij zoveel doelen heeft laten bereiken. Ik denk dat onze deelname aan een 4* 1,60 meter proef als einde van onze samenwerking genoeg zegt over Fasthers mindset. Een paard dat klein van stuk is, maar groot in zijn daden.”, schrijft Bas Moerings lovend over Fasther.

1/8e gewonnen

In totaal startte Fasther 48 internationaal waarbij hij zes keer op de eerste plek eindigde. Zo won hij met Bas in het zadel op CSI Wierden, CSI Roosendaal, CSI Geesteren en CSI Rotterdam. Met vader Geert won de ruin een rubriek op CSI Geesteren.

Daarnaast kreeg Geert Moerings in 2016 de gouden medaille omgehangen op het Nederlands indoorkampioenschap in de klasse M.

Keenan

De ruin gaat zijn carrière voortzetten onder de Amerikaanse Lilli Keenan. De amazone staat op plaats 281 van de wereldranglijst. De 23e jarige amazone won in 2012 al een gouden teammedaille met de jeugd op de regionale kampioenschappen in Lexington. Daarnaast heeft ze achttien internationale overwinningen op haar naam staan.



Bron: Horses.nl/Facebook