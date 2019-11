Mogelijk einde CSI Twente nadert door conflict

Een conflict tussen de grondeigenaren van CSI Twente en de gemeente en provincie is zodanig hoog opgelopen, dat het voortbestaan van het concours daardoor in het geding komt. Het conflict is ontstaan, omdat de eigenaren vorig jaar zonder vergunning een deel van een oude es lieten afgraven. Gemeente Tubbergen en de provincie eisen nu dat de Loo Es in de oude staat wordt hersteld en hebben dwangsommen opgelegd.

De eigenaren, die het stuk lieten afgraven om het terrein beter geschikt te maken voor het evenement, weigeren daar in mee te gaan. Worden ze daartoe gedwongen, dan is het einde verhaal voor het CSI. “Over twee jaar is er dan geen CSI Twente meer. Dat is een strop voor Overijssel en voor Tubbergen”, vertelt advocaat Johan van Groningen aan Tubantia.

Om het voortbestaan van het evenement voor de komende jaren te garanderen, lieten de broers Ewald, Gert Huzink en Gerard Haarhuis een stuk van achtduizend vierkante meter afgraven, waardoor het stuk 1,30 meter lager is geworden. Door dit te laten egaliseren, is het gedeelte van de es geschikt als inspringterrein. In nieuwe eisen van de FEI is vastgesteld dat inspringen over twee jaar moet gebeuren op gras en niet meer op zand. Elders op het terrein is daarvoor geen plek.

Cultuurhistorische waarde

Dat is provincie Overijssel en gemeente Tubbergen helemaal in het verkeerde keelgat geschoten. Het terrein heeft een agrarische bestemming en de oude es heeft landschappelijke en cultuurhistorische waarde. Na het afgraven op 24 september vorig jaar is er uitgebreide correspondentie geweest tussen de grondeigenaren en de gemeente. De eis om het terrein terug te brengen in oorspronkelijke staat, gaat gepaard met dwangsommen van in totaal 100.000 euro.

Lees hier het hele verhaal.

Bron: Tubantia