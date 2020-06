Mr. Pancake BH weg bij Kevin Jochems

Kevin Jochems vormt niet langer een combinatie met Mr. Pancake BH (Quick Star x Elan de la Cour). De tienjarige SF-gefokte en bij het AES goedgekeurde hengst vervolgt zijn carrière onder de Zweedse amazone Sofia Westborg.

Mr. Pancake was deels in eigendom van Stoeterij Black Horses, waar Kevin Jochems sinds eind vorig jaar voor rijdt. Jochems bracht de hengst begin dit jaar internationaal uit in Kronenberg. Daarvoor reden Charlotte Verhagen, Siebe Kramer en de Noorse Linn Kvernes de Quick Star-zoon in de internationale sport.

Bron: Horses.nl/FB