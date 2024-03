Na 24 jaar gaan Wulff en Schockemöhle de Hamburger Derby verlaten

Na 24 jaar zal de komende Hamburger derby de laatste zijn met Volker Wulff en Paul Schockemöhle aan het roer. De Noord-Duitse en Flottbeker Reiterverein (NFR) heeft het contract met het evenementenbureau EN GARDE niet verlengd. Dit kwam voor Wulff niet als een echte verassing, aangezien het vertrouwen tussen hem en het bestuur van de NFR sinds de aanstelling van de nieuwe voorzitter Dietmar Dude al enkele deuken had opgelopen.

Vorig jaar overleed de eerste voorzitter, Claus Büttner, half juni op tragische wijze tijdens het jeugdtoernooi van de NFR. Met hem was Wulff het vorig jaar nog grotendeels eens over een verdere samenwerking. Maar met Dietmar Dude aan het hoofd van de club is er een eind gekomen aan het tijdperk van Wulff. “Ik kan niet ontkennen dat ik teleurgesteld ben over de manier waarop de gesprekken de afgelopen maanden zijn verlopen. Er is een manier van omgaan aan het licht gekomen die niet gebruikelijk is onder Noord-Duitse zakenlieden. Verdere samenwerking zou voor mij in ieder geval niet denkbaar zijn geweest. De beslissing is niet gemakkelijk om mee om te gaan, maar de positieve herinneringen zullen blijven”, legt Volker Wulff uit en voegt eraan toe: “Er is een tijd voor alles, en het was een geweldige tijd.”

Enorme vooruitgang

In 2020 kende het prestigieuze evenement zijn 100-jarig bestaan, wat betekent dat Wulff en zijn team ongeveer een kwart periode onderdeel waren van de ontwikkeling en vormgeving van de derby in Hamburg. Gedurende deze periode kende het evenement een enorme vooruitgang, zowel op organisatorisch als op financieel vlak. Wat begon met zo’n 30.000 bezoekers, groeide uit tot een vijfdaags spektakel waar vorig jaar maar liefst 97.000 mensen op afkwamen. Het budget steeg van 1,7 miljoen Duitse mark in 2000 naar bijna 4 miljoen euro, terwijl het prijzengeld toenam van 250.000 Duitse mark tot meer dan een miljoen euro.

Nieuwe opvolger

Wie de nieuwe opvolger wordt is nog steeds onzeker. De Schafhof Connects GmbH rond Matthias Alexander Rath zou in de running zijn, die onder meer het Frankfurt Festival Hall Tournament organiseert en dit jaar met Donaueschingen een ander traditioneel toernooi nieuw leven inblaast.

Bron: Reiterrevue/ Spring-reiter