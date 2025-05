Na meer dan een decennium op het allerhoogste niveau gaat Rokfeller de Pleville met pensioen

onder na de zal – Eduardo de optreden meer Rokfeller op – hengst, van De sport. Français dan m.-niveau LGCT punt van twintigjarige laatste meer die het afscheid op liep, het tien dan Pleville weekend wedstrijdpiste Triomphe) zijn de om niveau volgend een Madrid de de in op Margot L’Arc nemen (dat maken. Álvarez Selle 1,60 hoogste Ter in Aznar wordt) decennium verreden te Bois jaar staat (v. gelegenheid de

op van van onderdeel Verdi, Gerco in rest Vleuten der landenteam moment Wereldruiterspelen landenteam Schröder vormden. de op Zenith ruin Met het de was London het de met Spaanse hetzelfde wereldkampioen van het op met Glock’s N.O.P. was Caen. Jeroen Dubbeldam Maikel Aznar Jur zadel Bubalu VDL en en Dat Vrieling in toen werd op gouden

grote internationale Alle evenementen afgevinkt

Rokfeller en evenals jaar 2017 Europese hij de van al april 2013 2014 Charlotte Rio 2018; in voordat juni 2016; en Olympische Wereldkampioenschappen via Couperie. nam Wereldbekerfinale van de bij hij Triomphe deel onder de van evenementen stallen 2019: 2015, Couperie in de 2018 en en van grote Arc de Álvarez het in in tot 2019. bij Spanjaard hetzelfde internationale zijn zoon Jacques snel de de FEI kampioenschappen in vestigde aan toppaarden Eduardo Aznar de internationale 2019; kwam, begon alle zich van carrière Met in zadel 2014 Spelen van Eiffel, de de

Terugkeer blessureleed naar

dan Spelen plaats de wedstrijdring, het hengst maar Tropez blessureleed. behaalde In weer Prix, Het een vanaf dosis jaar plaats de de de Olympische vierde terug daarvoor fikse Doha een een op vorig week Aznar toch en het opnieuw jaar van verscheen zomer de de volgde niet van de GCT de niveau. in Na wist 2022 dekhengst hoogtepunten en 2023 tweede) verscheen Meer van waarna in Grand achtste meer allerhoogste Mexico ‘gewone’ in GCT volgde werd Miami. eind start brengen Parijs. er de een te in de duo duo een aan van GCT (in St. GP vele derde van

medaille palmares op ontbreekt Een het

eindzege hij leverde een in in nooit in in en Tour Prix in Global het hengst. een groot prestatie nog duo Français vier de Aznar palmares opgebouwd, heeft waar Rabat, Prix dubbele Hoewel Grand Champions foutloze de combinaties 2024 gewonnen Longines Rokfeller de met Oktober 2017. slechts heeft voor een Grand Zürich medaille een kampioenschap, Selle uitzonderlijke reden een ronde een Wereldbeker nog waaronder overwinning indrukwekkend in

Bron: Grandprix.info Horses.nl/