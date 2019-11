Naber en Van den Hof in top-10 Militaire Wereldspelen

In de Chinese miljoenenstad Wuhan heeft het Nederlandse militaire springteam mooie resultaten behaald tijdens de Militaire Wereldspelen. Het Nederlandse team belandde op de negende plek, maar individueel was er winst voor Van den Hof en een tweede plek voor Naber. Rusland ging er met de gouden plak vandoor.

De Militaire Wereldspelen zijn relatief onbekend maar enorm groots opgezet. Aan deze variant op de Olympische Spelen doen circa 10.000 topsporters uit 105 landen mee, onder wie zo’n 160 Nederlanders. De paardensport is beperkt: er wordt enkel gesprongen, op een geleend paard. Na maximaal twintig minuten en zes sprongen moet de combinatie de ring in. De parcoursen beginnen op 1,20 m. en lopen op tot 1,30 m.

Zevende

Het Nederlandse team, bestaande uit Daphne Mol, Gert van den Hof, teamcoach en trainer Camiel van Ulden en teammanager Bart Maandag, deed goede zaken in Wuhan. Zo werd Naber op de eerste dag direct tweede en later nog derde. Zadelmakmaak-expert Gert van den Hof eindigde in het individuele klassement als beste Nederland op de zevende plaats en het team bereikte de negende plek.

‘Omdat het leuk is’

Sander Naber, in het dagelijks leven actief als opleider van jonge paarden in het Drentse Holsloot, is tevreden over de resultaten. “Het paard dat ik kreeg toegewezen liep fijn. Vooraf dachten we dat we iedere dag met een ander paard in actie moesten komen, maar we bleken op hetzelfde paard te blijven rijden. Dat maakte het is makkelijker, maar de tijd die je hebt om aan een paard te wennen is wel heel kort. Het scheelt wel dat ik gewend ben om veel verschillende paarden te rijden. De tweede dag had ik de snelste tijd maar viel er helaas een balk.”

De reden voor deelname is simpel, voor de fulltime ruiter: “Omdat het leuk is! De entourage is geweldig, je weet niet wat je ziet daar. Het is gewoon een hele mooie ervaring. Als ik volgend jaar weer geselecteerd wordt, ben ik er graag weer bij.”

Bron: www.horses.nl