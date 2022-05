Nayel Nassars Lucifer V met pensioen

Het internationale Grand Prix-springpaard Lucifer V (Lord Pezi x Grandeur) gaat met pensioen. De zestienjarige Westfaler won onder het zadel van Nayel Nassar onder andere de CSI5* Grand Prix in New York en de Olympische kwalificatie in Rabat, waarmee hij het Egyptische team aan een ticket voor de Olympische Spelen in Tokio hielp.

De ruin van Evergate Stables begon zijn internationale carrière met Hardin Towell en werd daarna door Nassar overgenomen. “Er was geen koekjestrommel veilig voor Lucifer en met zijn uitdrukkingen en manieren leek hij eerder menselijk dan een paard. Maar hij kon ook ondeugend en een grapjas zijn. Hij ging soms plotseling stilstaan om zijn neus aan zijn been te schuren, deed alsof hij moet mesten of ging gewoon stilstaan om rustig om zich heen te kijken. Hij liet je werken voor wat je wilde, alsof hij wist dat het uiteindelijk allemaal de moeite waard zou zijn”, schrijft Nassal op zijn Instagram-account.

Bron: World of Showjumping/Instagram Nayel Nassar