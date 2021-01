Nederlands kampioen Go Easy de Muze (15) uit de sport

Er is een einde gekomen aan de sportieve carrière van Go Easy de Muze (Vigo d'Arsouilles x For Pleasure). De BWP-ruin werd in 2016 verkocht aan de sponsor van de Ierse topruiter Darragh Kenny, kort nadat Frank Schuttert het paard naar de Nederlandse titel reed. De vijftienjarige Go Easy de Muze mag nu van zijn pensioen gaan genieten.

De door Joris de Brabander gefokte Go Easy de Muze werd opgeleid door Water Lelie. In 2014 nam Frank Schuttert de teugels over en daarna was de ruin succesvol onder zowel Schuttert als zijn werkgever Jos Lansink.

Erelijst

In 2016 sprong Schuttert met Go Easy de Muze naar de gouden medaille op het NK. Een maand later wonnen ze de Grote Prijs van Eindhoven. Vervolgens kreeg Darragh Kenny de beschikking over de ruin. Ook deze combinatie was uiterst succesvol. Zo staan er overwinningen in Barcelona, Falsterbo en Dinard op hun erelijst.

Bron: Horses.nl