Nick Nanning door val langs de kant

Nick Nanning is onfortuinlijk ten val gekomen en heeft daarbij zijn arm gebroken. Daardoor staat de viervoudig EK-ruiter, die dit jaar op zijn eerste Nederlands kampioenschap bij de young riders met Horse Gym's Classina (v. Casalito) zilver won, voorlopig langs de kant.

“Helaas ben ik vorige week bij grondwerk thuis met een jong paard ongelukkig gevallen. Daarbij heb ik mijn arm gebroken”, aldus Nick Nanning. “Ik ben gauw weer terug.”

De bijna 19-jarige ruiter reed eind vorig maand zijn voorlopig laatste CSI. Toen sprong hij met Classina in de Gemeente De Wolden Prize van CSI Zuidwolde naar een knappe vierde plaats.

Bron: Horses.nl / Instagram