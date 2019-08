Nicola Philippaerts uit de running na val van jong paard

Een val van een jong paard houdt Nicola Philippaerts de komende zes weken uit de running. De Belgische ruiter liep bij zijn val een schouderblessure op en werd daar dezelfde dag nog aan geopereerd. Philippaerts kan niet precies omschrijven wat de toedracht van de val was. "Ik voelde meteen dat het niet goed zat en had veel pijn", vertelt hij aan Galop .

De operatie verliep goed, maar Philippaerts heeft nog steeds veel pijn. Op advies van de arts houdt hij zes weken rust, alvorens hij mag beginnen met revalideren. “Dat is een klap, maar het had erger kunnen zijn. Het komt er nu op aan om de nodige rust te nemen en dan opnieuw toe te werken naar het indoorseizoen.”

Bron: Galop

