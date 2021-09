Niels Bruynseels’ Tokio-paard durft niet meer te springen

Niels Bruynseels reed zondag met Ilusionata van ‘t Meulenhof (v. Lord Z) de Rolex Grand Slam van Aken en niet met Delux van T & L (v. Toulon), waarmee hij op de Olympische Spelen van Tokio in actie kwam. Het 12-jarige toppaard kampt met mentale problemen na de ongelukkige ronde op de Spelen.

Delux van T&L verloor op de Spelen in Tokio een hoefijzer bij het losrijden voor de eerste ronde van de individuele finale. Daardoor raakte de ruin zodanig van slag dat hij in het parcours twee keer weigerde. Op die manier werden Niels Bruynseels en Delux van T&L uitgesloten, waarna de Belgische ruiter besloot zijn plaats in het team af te staan aan Pieter Devos met Claire Z.

Vertrouwen terugwinnen

“Fysiek heeft Delux geen problemen overgehouden aan zijn optreden in Tokio, maar mentaal is hij wel op de sukkel”, vertelt Niels Bruynseels. “Hij durft nog geen hoge sprongen aan. Op dat vlak is er dus werk aan de winkel, maar ik twijfel er niet aan dat ik op termijn zijn vertrouwen kan terugwinnen en dat hij zo terug op zijn oude niveau gaat geraken. Het zal geduld vragen, maar in onze sport wordt geduld meer dan eens op de proef gesteld.”

Item Radio 1

NPO Radio 1 maakte een item over de mentale problemen van Delux. Daarover komt Menke Steenbergen van IPOS techonology aan het woord.

Bron: Belga/Horses.nl